POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Braunschweig (ots)

Petritor-Ost, 16.01.2026, 07:30 Uhr

Radfahrer nach Verkehrsunfall auf der Celler Straße gesucht

Am heutigen Morgen kam es auf dem kombinierten Rad- und Fußweg an der Celler Straße, in Fahrtrichtung stadteinwärts, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Fußgänger vom linksseitigen Parkstreifen aus den Radweg. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich, der Fußgänger erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Radfahrer entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei dem Radfahrer um einen etwa 55 bis 60 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und einer Größe von rund 1,80 Metern. Zum Unfallzeitpunkt trug er dunkle Kleidung, eine dunkle Mütze sowie einen dunklen Rucksack. Auffällig war eine Verletzung im Mundbereich, aus der sichtbar Blut austrat. Der Mann hatte weder einen Bart noch trug er eine Brille.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Radfahrers machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

