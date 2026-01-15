Polizei Braunschweig

POL-BS: Computerbetrug - Täter gesucht

Braunschweig (ots)

Nibelungenplatz, 19.06.2025, 10:50 Uhr

Unbekannte Täter buchen unberechtigt Bargeld vom Konto einer Braunschweigerin ab

Bereits Mitte Juni kam es in Braunschweig zu einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt. Dabei wurde die Geldbörse einer 85-Jährigen gestohlen, in dem sich unter anderem Ihre Bankkarte befunden hat. Nur wenige Minuten später kam es mit der gestohlenen Bankkarte zu einer unberechtigten Bargeldabhebung an einem Geldautomaten. Anhand der Videoaufzeichnungen der betroffenen Bankfiliale konnte festgestellt werden, dass die Tat von zwei bislang unbekannten Männern begangen wurde. Die Täter hoben gemeinsam einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten ab. Das Amtsgericht Braunschweig hat die Fotos der Überwachungskamera nun für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeikommissariat Süd unter 0531-4763515 entgegen.

