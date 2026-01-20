Polizei Braunschweig

POL-BS: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Braunschweig (ots)

BS, Waisenhausdamm

15.01.26, 21.45 Uhr

Sieben Kilo Marihuana beschlagnahmt

Am Donnerstagabend fiel einer Funkstreifenbesatzung im Innenstadtbereich der Fahrer eines PKW durch seine Fahrweise auf. Deshalb entschlossen sich die Beamten auf dem Waisenhausdamm zu einer Verkehrskontrolle.

Während der Kontrolle drang aus dem Fahrzeug ein deutlich wahrnehmbarer Geruch von Cannabis. Zudem wirkte der Fahrzeugführer bei einer Befragung sichtlich nervös und reagierte sehr zögerlich auf die Weisungen der Beamten. Nach dem Öffnen des Kofferraums intensivierte sich der Geruch von Cannabis. Zudem wurden im Laderaum mehrere zugeklebte Kartons sichtbar.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Eildienst der Staatsanwaltschaft Braunschweig kontaktiert. Ein Staatsanwalt ordnete nach Schilderung des Sachverhalts eine Durchsuchung des Fahrzeugs an. Unterstützt wurde die Maßnahme folglich auch durch einen Drogenspürhund. In den im Kofferraum befindlichen Kartons wurden wiederum mehrere eingeschweißte Pakete gefunden, die mit szenetypischen Namen für Marihuana versehen waren. Ein Schnelltest bestätigte, dass sich in den Paketen Cannabis in Form von Marihuana befand.

Der 49-jährige Fahrzeugführer aus dem Großraum Hannover wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der PKW sowie die darin befindlichen Kartons wurden samt Inhalt beschlagnahmt. Insgesamt befanden sich darin knapp sieben Kilo Marihuana.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen eröffnet. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss selbiger stand.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

