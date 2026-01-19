Polizei Braunschweig

POL-BS: PKW-Brand in der Lindenbergsiedlung

Braunschweig (ots)

BS, Behringstraße

17.01.26, 13.00 Uhr

Zeugen gesucht

Am Samstag wurde über den Notruf ein brennender PKW auf einem Anwohnerparkplatz der Behringstraße in der Lindenbergsiedlung gemeldet. Trotz dessen die alarmierte Feuerwehr das brennende Auto schnell löschte, entstand an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen haben unmittelbar vor dem Brand zwei Jugendliche beobachtet, die mit Feuerwerkskörpern hantierten. Ob der Brand gegebenenfalls durch die Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Ein technischer Defekt wird allerdings ausgeschlossen.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Brandstiftung wird deshalb nach Zeugen des Vorfalls gesucht. Etwaige Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

