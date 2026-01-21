PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: 15-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis

Braunschweig (ots)

Wolfenbütteler Straße, 21.01.2026, 01:30 Uhr

Fahrzeughalter ist alkoholisiert und Mitfahrer

Gegen 01:30 Uhr in der vergangenen Nacht unterzog eine Streife einen Audi aus Helmstedt einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer konnte sich zunächst nicht ausweisen und auch keinen Führerschein vorlegen. Als der Fahrer seine Personalien angab, stellte sich heraus, dass er erst im Alter von 15 Jahren war und so auch keine Fahrerlaubnis besitzt. Er wollte lediglich seinen auf dem Beifahrersitz befindlichen Vater ins Krankenhaus fahren. Der 43-jährige Fahrzeughalter befand sich als Mitfahrer auf der Rückbank und gab gegenüber den Beamten an, nicht gewusst zu haben, dass der 15-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Fahrzeughalter wies zudem eine Alkoholisierung von rund einem Promille auf, sodass er das Fahrzeug selber nicht weiter führen konnte.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen Fahrzeugführer und -halter wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Männer setzten ihre Fahrt anschließend mit einem Taxi fort.

