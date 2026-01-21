Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub nach Ladenschluss

Braunschweig (ots)

BS, Goslarsche Straße

20.01.26, 01.10 Uhr

Maskierter Mann flüchtet unerkannt

Am frühen Dienstagmorgen war eine 27-jährige Frau im Begriff, nach Ladenschluss ein Imbiss-Restaurant in der Goslarschen Straße zu verschließen. Als sie nach draußen ging, wurde sie von einem maskierten Mann wieder in den Laden gedrängt, wodurch sie zu Boden stürzte. Der Angreifer hielt ihr anschließend ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Nachdem der Täter u.a. das Smartphone der 27-Jährigen und ein goldfarbenes Armband erlangte, verließ er den Laden und entfernte sich über die Goslarsche Straße in Richtung Kreuzstraße/Sidonienstraße.

Alarmierte Funkstreifenbesatzungen konnten im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Nahbereichsfahndung keine Feststellungen mehr hinsichtlich des flüchtigen Mannes machen.

Beschrieben wird der Täter als 175 cm groß, normale Statur und dunkel gekleidet. Sein Gesicht war derart maskiert, dass lediglich seine Augen zu sehen waren.

Durch den Sturz verletzte sich das Opfer leicht.

Neben dem erlangten Smartphone und dem Armband, nahm der Täter auch den grünlichen Wintermantel der 27-Jährigen an sich.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen schweren Raubes werden auch Zeugen gesucht, die Angaben zum Vorfall, dem Täter oder zum erlangten Raubgut machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell