Polizei Braunschweig

POL-BS: Einschlag in Windschutzscheibe

Braunschweig (ots)

A39 Rtg. Kassel, zwischen Scheppau und Cremlingen 19.01.26, 12.10 Uhr

Herunterfallende Eisplatten verursachen Unfall

Am Montag befuhr ein 35-jähriger Braunschweiger mit seinem Transporter den linken Fahrstreifen der A39 in Richtung Kassel.

Zwischen den Anschlussstellen Scheppau und Cremlingen schlug plötzlich ein Gegenstand in die Windschutzscheibe des Transporters ein. Infolge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Caddy eines 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen.

Durch den Einschlag in der Windschutzscheibe erlitt der 35-Jährige Prellungen und Schnittverletzungen im Gesicht, die medizinisch versorgt werden mussten. Der Fahrer des VW Caddy blieb unverletzt.

Bei dem Gegenstand, der in die Windschutzscheibe einschlug, handelte es sich sehr wahrscheinlich um eine Eisplatte.

Unklar ist jedoch, ob diese von einer Brücke gefallen ist oder von einem vorausfahrenden LKW. Die Unfallbeteiligten konnten dazu keine Angaben machen.

Deswegen werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0531/476-3715 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell