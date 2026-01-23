PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach gewerbsmäßiger Unterschlagung

Braunschweig (ots)

Hintern Brüdern, 22.01.2026, 15:30 Uhr

Disponent bemerkt Unterschlagung durch einen Zusteller

Am gestrigen Nachmittag informierte der Disponent eines Online-Versandhandels die Polizei, nachdem er einen Hinweis auf einen "Dieb" im Unternehmen bekam. Der besagte Mann, ein 29-Jähriger aus Salzgitter, befand sich gerade auf seiner Zustellungstour und konnte vom Disponenten und zwei eingesetzten Polizeibeamten in der Straße Hintern Brüdern angetroffen werden, als er in Begriff war, Elektroartikel im Wert von knapp 7000EUR in einem Geschäft zu veräußern. Nach eigenen Angaben wollte der 29-Jährige mit dem Erlös eine Operation der Mutter im Ausland bezahlen. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Zustellfahrzeugs wurde u.a. ein geöffnetes Paket gefunden, das als zugestellt deklariert war. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung der Wohnunterkunft des Mannes in Salzgitter konnten weitere mitunter hochwertige Elektroartikel beschlagnahmt werden.

Der Mann muss sich nun wegen gewerbsmäßiger Unterschlagung und Verletzung des Postgeheimnisses verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

