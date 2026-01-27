Polizei Braunschweig

POL-BS: Erneut falsche Polizeibeamte auf der A2 - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Peine / A2, Parkplatz Röhrse-Nord - 26.01.2026, 17:50 - 18:10 Uhr

Am Montagabend kam es auf der Bundesautobahn 2 im Bereich Peine erneut zu einem Betrugsdelikt durch falsche Polizeibeamte. Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und erlangten unter dem Vorwand einer Verkehrskontrolle Bargeld in erheblicher Höhe. Zu ähnlichen Taten im Bereich Braunschweig ist es zuletzt vor rund einem Monat gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die Täter mit einem silberfarbenen Volkswagen Passat die A2 in Fahrtrichtung Hannover. Mittels einer Polizeikelle gelang es ihnen, einen mit neun Personen besetzten Transporter auf dem Parkplatz Röhrse-Nord anzuhalten. Dort täuschten sie eine polizeiliche Kontrolle vor. Die beiden Männer trugen nach Angaben der Geschädigten Polizeiuniformen mit Hoheitsabzeichen und zeigten vermeintliche Dienstausweise vor. Im weiteren Verlauf forderten sie die Insassen im Alter von 25 bis 72 auf, ihre Ausweispapiere vorzuzeigen, und erkundigten sich nach der Höhe des mitgeführten Bargelds. Unter dem Vorwand, das Bargeld auf Echtheit überprüfen zu müssen, übergaben die Geschädigten den Tätern eine Geldsumme von rund 10.000 Euro. Anschließend entfernten sich die Täter unvermittelt mit dem Pkw vom Parkplatz. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war nach Angaben der Zeugen mit Schnee bedeckt und somit nicht ablesbar. Gegen die beiden unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Braunschweig unter 0531/476-3715 zu melden.

Hinweis:

Die Polizei verlangt niemals grundlos die Aushändigung von Bargeld. Bei Kontrollen durch nicht uniformierte Polizeibeamte oder bei Zweifeln an der Echtheit der eingesetzten Kräfte können Bürgerinnen und Bürger jederzeit über den Notruf 110 Kontakt zur Polizei aufnehmen.

