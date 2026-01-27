Polizei Braunschweig

POL-BS: Wie würdest du dich entscheiden? - Polizeidirektion Braunschweig setzt Zeichen für Demokratie und Verantwortung

Braunschweig (ots)

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages haben Demokratiepatinnen und -paten der Polizeidirektion Braunschweig am vergangenen Donnerstag, dem 22.01.2026, an einem speziell entwickelten Workshop zur politischen Bildung im Georg-Eckert-Institut teilgenommen. Unter dem Titel "Moralisch urteilen und handeln in dunklen Zeiten" setzten sich die Teilnehmenden mithilfe des preisgekrönten Strategiespiels "Through the Darkest of Times" mit Fragen von Verantwortung, Zivilcourage und moralischem Handeln auseinander.

Das Spiel konfrontiert die Spielenden mit realen moralischen Dilemmata und wirft zugleich hochaktuelle Fragen auf: Wie würden wir heute handeln? Welche Entscheidungen treffen wir, wenn es um Verantwortung, Gerechtigkeit und Zivilcourage geht?

"Wir als Polizei tragen Verantwortung. Der Workshop erinnert uns daran, dass demokratische Haltung für uns kein abstrakter Begriff, sondern tägliche Richtschnur ist. Gerade als Polizei müssen wir wissen, wofür wir stehen und wie wir heute verantwortungsvoll handeln.", betont Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig.

In Reflexionsphasen wurde diskutiert, was aus den Spielerfahrungen für den Berufsalltag gelernt werden kann. Im Fokus standen dabei insbesondere die Bedeutung von Grundrechten, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit sowie moralische Entscheidungsfähigkeit in kritischen Einsatzlagen.

Mit der Teilnahme setzt die Polizeidirektion Braunschweig ein klares Zeichen: Für eine Polizei, die sich ihrer historischen Rolle bewusst ist. Für Demokratie. Und für eine offene, gerechte Gesellschaft.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell