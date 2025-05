Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinkraftrad und Auto kollidieren - Mopedfahrer schwerverletzt

Sondershausen (ots)

In der Martin-Andersen-Nexö-Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 22.10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw. Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte der Fahrer eines Nissan nach links in die Berta-von-Suttner-Straße einzubiegen. Der im Gegenverkehr befindliche und vorfahrtberechtigte Mopedfahrer kollidierte mit dem Auto, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Zum Unfall hat die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Ermittlungen aufgenommen.

