Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: Tödlicher Unfall bei einer offiziellen Rallye Veranstaltung

Kassel (ots)

Am Samstag, 14.03.2026, gegen 13:43 Uhr, kam es im Rahmen einer Rallye Veranstaltung zu einem tödlichen Unfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 39-jährige Fahrer aus Zierenberg mit seinem Ford die für den Verkehr gesperrte L3152 von Frielendorf in Richtung Großropperhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Der 39-jährige wurde in das Klinikum nach Kassel verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 43-jährige Beifahrerin aus Schauenburg wurde mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Marburg geflogen, wo sie ihren Verletzungen erlag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter eingeschaltet.

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