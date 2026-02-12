Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260212.2 Itzehoe: Schüler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Itzehoe (ots)

Am heutigen Morgen hat sich in Itzehoe ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fahrzeug einen Schüler erfasste. Der jugendliche Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht auszuschließen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Rentner gegen 08.10 Uhr in einem VW Golf auf der Straße Langer Peter in Richtung Sandberg. In Höhe des Sport Clubs Itzehoe lief plötzlich ein junger Itzehoer von der Seite des Friedhofs aus auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Wagen des 90-Jährigen erfasste den 16-jährigen Jungen frontal. Hierbei erlitt der Schüler schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der VW des Seniors wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Merle Neufeld

