Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260211.1 Burg: Kennzeichen von geparktem Auto entwendet

Burg (ots)

Ende Januar entwendeten Unbekannte in Burg ein hinteres Kennzeichen von einem geparkten Pkw und beschädigten dabei das Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich am Freitag, 30. Januar 2026, zwischen 05:30 Uhr und 14:35 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Unbekannte Täter nahmen das hintere Kennzeichen von einem blauen VW Golf ab. Beim Abmontieren verursachten die Täter Kratzer am Fahrzeug. Außerdem brach die Kennzeichenhalterung.

Die Polizeistation Burg fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Burg unter 04825 7799880 oder per E-Mail an Burg.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

