POL-IZ: 260210.2 Kreis Steinburg/Kreis Dithmarschen: Taschendiebe in Discountern aktiv

Kreis Steinburg/Kreis Dithmarschen (ots)

In der vergangenen Woche registrierte die Polizeidirektion Itzehoe vermehrt Taschendiebstähle in Discountern in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg. Die Täter nutzten kurze unbeobachtete Momente beim Einkauf und griffen zu, sobald Taschen oder Wertsachen nicht ausreichend gesichert waren. Die Polizei bittet deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit und empfiehlt, Wertsachen konsequent im Blick zu behalten.

Die Taten ereigneten sich am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils zwischen 10:15 Uhr und 15:30 Uhr. Betroffen waren im Kreis Dithmarschen die Orte Albersdorf, Brunsbüttel und Sankt Michaelisdonn. Im Kreis Steinburg registrierte die Polizei entsprechende Fälle in Glückstadt, Hohenlockstedt, Itzehoe und Kellinghusen.

Die bislang unbekannten Täter entwendeten in der Regel unbeaufsichtigte Taschen aus Einkaufswagen oder entnahmen daraus Wertgegenstände. Ein Beispiel zeigt, dass Täter auch direkt am Körper zugreifen. In Albersdorf stahl ein Täter eine Geldbörse aus einer Jackenaußentasche.

Die Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit beim Einkauf und dazu, Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen. Dazu empfiehlt sie, Taschen nicht im Einkaufswagen zu transportieren und sie auch beim Einräumen von Waren nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Wertsachen gehören möglichst nah an den Körper und in geschlossene, schwer zugängliche Innentaschen. Kurze Unaufmerksamkeiten oder Ablenkungen reichen Taschendieben oft aus.

Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen können sich an jede Polizeidienststelle wenden. In akuten Situationen bittet die Polizei um sofortigen Anruf über den Polizeinotruf 110.

Björn Gustke

