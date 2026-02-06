Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260206.2 Wesselburen: Mann mit mehr als zwei Promille am Steuer

Wesselburen (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei am heutigen Morgen einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit deutlich mehr als zwei Promille am Steuer seines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 05.50 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung auf der Landesstraße 156 den Fahrer eines Opel, da der Verdacht der Trunkenheit bestand. Ein freiwillig durch den Rumänen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Heider Polizeirevier durchführte.

Ob der 35-jährige Beschuldigte im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Einsatzkräfte stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Merle Neufeld

