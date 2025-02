POL-HRO: Vollsperrung A20 nach Unfall mit Leichtverletztem

Hagenow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Hagenow entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 22:25 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Friedrich-Heincke-Str. und beabsichtigte in die Söringstraße abzubiegen. Dabei kam der PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampel- und einem Laternenmast. Anschließend kippte das Fahrzeug um und kam auf ...

