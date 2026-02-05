Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260205.2 Brunsbüttel: Hohe Sicherheitsleistung nach Umwelt-Verstoß

Brunsbüttel (ots)

Bei der Kontrolle eines Schiffes in Brunsbüttel haben Beamte der Wasserschutzpolizei festgestellt, dass das Fahrzeug unerlaubt Ballastwasser in die See abgelassen hatte. Eine Sicherheitsleistung war die Folge.

Am Mittwoch überprüften Einsatzkräfte gegen 14.00 Uhr in Brunsbüttel an der Covestro Pier ein Tankmotorschiff, das unter der Flagge Maltas unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Schiff 2.200m³ Ballastwasser unbehandelt in die Nordsee abgepumpt hatte. Verantwortlich für den Vorgang war der 1. Offizier.

Nach Rücksprache mit einem zuständigen Richter stellten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 26.253,50 Euro sicher.

Merle Neufeld

