PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260205.2 Brunsbüttel: Hohe Sicherheitsleistung nach Umwelt-Verstoß

Brunsbüttel (ots)

Bei der Kontrolle eines Schiffes in Brunsbüttel haben Beamte der Wasserschutzpolizei festgestellt, dass das Fahrzeug unerlaubt Ballastwasser in die See abgelassen hatte. Eine Sicherheitsleistung war die Folge.

Am Mittwoch überprüften Einsatzkräfte gegen 14.00 Uhr in Brunsbüttel an der Covestro Pier ein Tankmotorschiff, das unter der Flagge Maltas unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Schiff 2.200m³ Ballastwasser unbehandelt in die Nordsee abgepumpt hatte. Verantwortlich für den Vorgang war der 1. Offizier.

Nach Rücksprache mit einem zuständigen Richter stellten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 26.253,50 Euro sicher.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:58

    POL-IZ: 260205.1 Nordermeldorf: Vollbrand einer Gaststätte

    Nordermeldorf (ots) - Am gestrigen Abend hat ein Feuer in Nordermeldorf einen Gebäudekomplex, in dem sich eine Gaststätte befand, komplett zerstört. Die Brandursache ist noch unklar, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 22.40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße aus, weil Zeugen von dort ein Feuer gemeldet hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Objekt bereits voll in ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:51

    POL-IZ: 260204.2 Kellinghusen: Portemonnaie während des Einkaufs entwendet

    Kellinghusen (ots) - Am Dienstag ist eine Kundin eines Supermarktes in Kellinghusen Opfer von zwei Taschendieben geworden. Die Täter lenkten die Geschädigte ab und entwendeten ihr das Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 13.00 Uhr erledigte die Anzeigende ihre Einkäufe im Aldi-Markt An der Stör. Ihre Handtasche trug sie dabei verschlossen am ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:31

    POL-IZ: 260204.1 Itzehoe: Geldabholer an der Haustür festgenommen

    Itzehoe (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es der Polizei in Itzehoe gelungen, einen Mann festzunehmen, der in betrügerischer Absicht Geld von einem Senior erlangen wollte. Es handelte sich um einen 23-jährigen Ukrainer aus Prag. Bereits am Vormittag hatte sich ein Senior bei der Polizei gemeldet, um einen versuchten Betrug anzuzeigen. Er gab an, am Vortag einen Anruf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren