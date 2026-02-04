Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260204.1 Itzehoe: Geldabholer an der Haustür festgenommen

Itzehoe (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es der Polizei in Itzehoe gelungen, einen Mann festzunehmen, der in betrügerischer Absicht Geld von einem Senior erlangen wollte. Es handelte sich um einen 23-jährigen Ukrainer aus Prag.

Bereits am Vormittag hatte sich ein Senior bei der Polizei gemeldet, um einen versuchten Betrug anzuzeigen. Er gab an, am Vortag einen Anruf von einer Frau erhalten zu haben, die ihm Aktien und Schmuck zum Kauf angeboten habe. Der 81-jährige Rentner erklärte sich im Telefonat bereit, 15.000 Euro zu investieren. Das Geld, so die Anruferin, sollte am Dienstag gegen 15.00 Uhr durch einen Kurier an der Wohnanschrift des Seniors abgeholt werden.

Zu einer Übergabe der vereinbarten Summe kam es jedoch nicht. Stattdessen nahm die Polizei den Abholer an der Anschrift des Geschädigten fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit einem Fahrzeug aus Prag angereist. Der Beschuldigte war polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten, gegen ihn leiteten die Beamten nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs ein.

Merle Neufeld

