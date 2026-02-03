Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260203.1 Heide: Brand einer Wohnung im Schuhmacherort

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung in einem Gewerbeobjekt in Heide zu einem Brandausbruch gekommen. Personen befanden sich nicht in dem Objekt, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 02.15 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einer in Flammen stehenden Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses am Schuhmacherort. Bei Eintreffen der Polizei schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern der Dachgeschosswohnung und breiteten sich im Verlauf auf die gesamte Wohnung aus. Löschwasser und Rauchgase beschädigten zudem eine neben dem Brandobjekt befindliche Wohnung und darunter gelegene Gewerbeeinrichtungen. Das Brandobjekt sowie die angrenzende Wohnung sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Heider Kripo übernommen, der Brandort ist aktuell beschlagnahmt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell