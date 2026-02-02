Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260202.1 Heide: Zeugen nach Brand gesucht

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Heide zu einem Brand an einem Autohandel gekommen. Die Flammen richteten einen Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro an, die Brandursache ist noch unklar.

Gegen kurz nach 02.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Am Kleinbahnhof aus, weil dort nach Angaben eines Zeugen der Verkaufscontainer eines Autohandels in Flammen stehen sollte. Bei Eintreffen der ersten Streife befand sich der Container bereits in Vollbrand, zwei auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge hatten zudem Feuer im Bereich des Hecks gefangen. Aufgrund des Windes schlugen die Flammen auf weitere Autos über, insgesamt waren sieben betroffen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Um 03.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen hat die Heider Kripo übernommen. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 an die Ermittler wenden.

Merle Neufeld

