PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260129.3 Hennstedt: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt

Hennstedt (ots)

Heute Morgen meldeten Zeugen in Hennstedt eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin. Die Polizei traf die Frau später an, stellte eine erhebliche Alkoholisierung fest, veranlasste eine Blutprobenentnahme, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Zeugen informierten die Polizei heute Morgen um 05:55 Uhr, nachdem eine 61 Jahre alte Frau aus dem Kreis Dithmarschen in einer Bäckerei in der Tellingstedter Straße einen Schnaps bestellen wollte. Anschließend fuhr sie mit ihrem Auto zur gegenüberliegenden Tankstelle und danach weiter, bevor Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide eintrafen.

Die Beamten trafen die Frau später an ihrer Wohnanschrift an. Dort stellten sie eine erhebliche Alkoholisierung fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 4,53 Promille.

Die Beamten brachten die Frau zum Polizeirevier Heide. Dort ordneten sie eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam die Deutsche auf freien Fuß. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:13

    POL-IZ: 260129.2 Linden: Unfallflucht nach Kollision mit geparktem Pkw

    Linden (ots) - Gestern Morgen kam es in Linden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Hauptstraße einen geparkten Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Die 41-jährige Halterin stellte ihren Skoda am Mittwoch zwischen 08:10 Uhr und 09:30 Uhr am rechten ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:07

    POL-IZ: 260128.1 Kudensee: Brand eines Reetdachhauses

    Kudensee (ots) - In der Nacht zu Mittwoch geriet in Kudensee ein Einfamilienhaus nach einem Brand in einem Holzunterstand in Vollbrand. Das Gebäude brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Gegen 23:40 Uhr nahmen Anwohner im Möhlenweg ein Feuer am Reetdach eines Einfamilienhauses wahr und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren