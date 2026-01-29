Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260129.3 Hennstedt: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt

Hennstedt (ots)

Heute Morgen meldeten Zeugen in Hennstedt eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin. Die Polizei traf die Frau später an, stellte eine erhebliche Alkoholisierung fest, veranlasste eine Blutprobenentnahme, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Zeugen informierten die Polizei heute Morgen um 05:55 Uhr, nachdem eine 61 Jahre alte Frau aus dem Kreis Dithmarschen in einer Bäckerei in der Tellingstedter Straße einen Schnaps bestellen wollte. Anschließend fuhr sie mit ihrem Auto zur gegenüberliegenden Tankstelle und danach weiter, bevor Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide eintrafen.

Die Beamten trafen die Frau später an ihrer Wohnanschrift an. Dort stellten sie eine erhebliche Alkoholisierung fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 4,53 Promille.

Die Beamten brachten die Frau zum Polizeirevier Heide. Dort ordneten sie eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam die Deutsche auf freien Fuß. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell