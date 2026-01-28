Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260128.1 Kudensee: Brand eines Reetdachhauses

Kudensee (ots)

In der Nacht zu Mittwoch geriet in Kudensee ein Einfamilienhaus nach einem Brand in einem Holzunterstand in Vollbrand. Das Gebäude brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 23:40 Uhr nahmen Anwohner im Möhlenweg ein Feuer am Reetdach eines Einfamilienhauses wahr und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Holzunterstandes ein Feuer aus. Dieses Feuer setzte das angrenzende Reetdach in Brand. Die Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Björn Gustke

