PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260127.1 Itzehoe: Einbruch in Firmengebäude: Täter transportieren zwei Tonnen Kupfer ab

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in Itzehoe in ein Firmengebäude ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt, öffneten im Gebäude ein Rolltor und entwendeten eine größere Menge Kupferdrähte. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten mehrere Täter im Zeitraum von Montag, 17:15 Uhr, bis Dienstag, 04:50 Uhr, das Firmengelände in der Zusestraße auf. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren öffneten sie ein Rolltor und brachten anschließend etwa zwei Tonnen Kupferdrähte aus dem Gebäude. Für den Abtransport nutzten die Täter nach derzeitigem Stand mindestens zwei Fahrzeuge. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Zusestraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich unter 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:42

    POL-IZ: 260126.3 Marne: Betrunkener Mann bedroht Mitbewohner und kommt in Gewahrsam

    Marne (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in Marne in einer Ferienunterkunft zu einer Bedrohungslage. Ein 41-jähriger Mann soll mehrere Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn in Gewahrsam. Gegen 00:30 Uhr suchte der 41-jährige Pole im Voigtsweg mehrere Bewohner einer gemeinsam genutzten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:41

    POL-IZ: 260126.2 Itzehoe: Täter schlagen Plexiglasscheibe ein und stehlen Kabeltrommeln

    Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in Itzehoe in eine Lagerhalle ein und entwendeten größere Mengen Kupfer und Kabel. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, brachen die Täter in eine Lagerhalle in der Kirchhoffstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sie sich ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:40

    POL-IZ: 260126.1 Hennstedt: 2,33 Promille: Pkw kollidiert mit Carport und abgestelltem Jaguar

    Hennstedt (ots) - Am Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in Hennstedt einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Mann kam beim Abbiegen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Carport und kollidierte mit einem darin abgestellten Pkw, bevor sein Fahrzeug in einem Vorgarten zum Stehen kam. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren