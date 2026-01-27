Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260127.1 Itzehoe: Einbruch in Firmengebäude: Täter transportieren zwei Tonnen Kupfer ab

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in Itzehoe in ein Firmengebäude ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt, öffneten im Gebäude ein Rolltor und entwendeten eine größere Menge Kupferdrähte. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten mehrere Täter im Zeitraum von Montag, 17:15 Uhr, bis Dienstag, 04:50 Uhr, das Firmengelände in der Zusestraße auf. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren öffneten sie ein Rolltor und brachten anschließend etwa zwei Tonnen Kupferdrähte aus dem Gebäude. Für den Abtransport nutzten die Täter nach derzeitigem Stand mindestens zwei Fahrzeuge. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Zusestraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich unter 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

