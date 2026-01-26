PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260126.3 Marne: Betrunkener Mann bedroht Mitbewohner und kommt in Gewahrsam

Marne (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Marne in einer Ferienunterkunft zu einer Bedrohungslage. Ein 41-jähriger Mann soll mehrere Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn in Gewahrsam.

Gegen 00:30 Uhr suchte der 41-jährige Pole im Voigtsweg mehrere Bewohner einer gemeinsam genutzten Ferienunterkunft auf und bedrohte nach bisherigen Erkenntnissen fünf Personen mit einem Messer. Die Betroffenen schlossen sich im Obergeschoss ein und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Mann in seinem Appartement an und nahmen ihn widerstandslos fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,35 Promille.

Aufgrund des Anfangsverdachts der Bedrohung und der erheblichen Alkoholisierung nahm die Polizei den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und brachte ihn zum Polizeirevier Heide. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Nach der Ausnüchterung kam der 41-Jährige am Sonntagvormittag wieder auf freien Fuß. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe

