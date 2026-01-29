Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260129.2 Linden: Unfallflucht nach Kollision mit geparktem Pkw

Linden (ots)

Gestern Morgen kam es in Linden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Hauptstraße einen geparkten Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 41-jährige Halterin stellte ihren Skoda am Mittwoch zwischen 08:10 Uhr und 09:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße ab. Nach der Spurenlage befuhr der Unfallverursacher die Hauptstraße von der L 150 aus Richtung Holtweg kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte, geriet dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem ordnungsgemäß abgestellten Skoda. Durch den Anstoß verschob sich das Fahrzeug vorne etwa 10 Zentimeter in Richtung Bordsteinkante.

Am Skoda entstanden vor allem Schäden im Bereich des linken Frontscheinwerfers. Unterhalb des Scheinwerfers traten Beschädigungen auf, außerdem riss die Kunststoffabdeckung des Scheinwerfers. Am Unfallort sicherten Einsatzkräfte mehrere Kunststoffteile, die nach derzeitigem Stand vom Verursacherfahrzeug stammen. Darunter befanden sich Kleinteile einer Scheinwerferabdeckung sowie weitere schwarze Kunststofffragmente. Nach derzeitigem Stand sprechen die sichergestellten Fahrzeugteile für einen Volkswagen als Verursacherfahrzeug. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor.

Die Polizei führt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Hennstedt unter 04836 2559920 entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell