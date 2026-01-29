PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260129.1 Kellinghusen: Sichergestelltes Damenrad: Polizei sucht Eigentümer

Kellinghusen (ots)

Am Sonntag stellte die Polizei in Kellinghusen nach einem Hinweis auf einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl ein Damenrad sicher. Gegen einen 53-jährigen Mann laufen Ermittlungen. Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrads.

Gegen 12:00 Uhr beobachtete eine Passantin in der Hauptstraße, wie ein dunkel gekleideter Mann am Fahrradständer beim Amt an einem Fahrradschloss sägte. Er entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei mit einem Damenrad.

Einsatzkräfte trafen den 53-jährigen Deutschen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung an. Er räumte ein, das Damenrad vom Fahrradständer mitgenommen zu haben, und gab an, das Schloss zuvor aufgebrochen zu haben. Zugleich erklärte er, es handele sich um sein Fahrrad. Im weiteren Verlauf verstrickte er sich in Widersprüche. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ein.

Bislang meldete sich kein Geschädigter, der ein Damenrad vermisst. Die Polizeistation Kellinghusen bittet den Eigentümer, sich unter 04822 20980 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

