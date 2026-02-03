PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260203.3 Itzehoe: Frau wird Opfer von Krypto-Betrug

Itzehoe (ots)

Am gestrigen Tag hat eine Frau Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sie innerhalb der letzten Monate einem Anlagebetrug zum Opfer gefallen war und einen Schaden in Höhe von rund 23.000 Euro erlitten hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war es im August 2025 eine Fake-Werbung auf einer Internet-Seite, mit der Betrüger die Geschädigte aus dem Itzehoer Umland lockten. Dort priesen Kriminelle eine gewinnbringende Kapitalanlage in Bitcoins an. Über einen Link und nach der Eingabe einiger Daten legte die 33-Jährige in der Folge einen Kundenaccount an. Hierbei erhielt sie telefonische Unterstützung durch einen angeblichen Broker. Für diese Dienstleistung zahlte die Anzeigende erstmalig einen Betrag von 230 Euro. Später vollzog die Geschädigte weitere Maßnahmen auf Anweisung und führte mehrere Telefonate. Nachdem die 33-Jährige einen Gewinn auf Ihrem Account verzeichnet hatte, den sie sich auszahlen ließ, fasste sie weiteres Vertrauen in die Broker und ihre Machenschaften und investierte letztlich rund 23.000 Euro. Eine letzte Transaktion erfolgte Ende Januar 2026. Mittlerweile sind sämtliche Konten gesperrt und die Frau hat realisiert, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen war.

Der genaue Geschehensablauf und die von der Anzeigenden in der Vergangenheit vorgenommenen Schritte bleiben nun durch die Itzehoer Kripo zu ermitteln. Dass die Geschädigte ihre investierten Gelder zurückbekommt, erschient eher unwahrscheinlich.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

