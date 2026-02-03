PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260203.2 Meldorf: Unfall aus Unachtsamkeit

Meldorf (ots)

Am heutigen Morgen ist der Fahrer eines Transporters in Meldorf aus Unachtsamkeit auf ein parkendes Auto aufgefahren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Um 08.55 Uhr war ein 50-Jähriger aus Neumünster in einem Peugeot Boxer auf dem Jungfernstieg aus Richtung Heide kommend in Richtung Süden unterwegs. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit erkannte der Mann zu spät einen am Fahrbahnrand parkenden Wagen und stieß mit diesem zusammen.

Der Unfallfahrer erlitt bei diesem Unglück leichte Verletzungen, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. An dem abgestellten Mercedes dürften sich die Reparaturkosten auf etwa 7.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:25

    POL-IZ: 260203.1 Heide: Brand einer Wohnung im Schuhmacherort

    Heide (ots) - In der Nacht zu heute ist es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung in einem Gewerbeobjekt in Heide zu einem Brandausbruch gekommen. Personen befanden sich nicht in dem Objekt, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 02.15 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einer in Flammen stehenden Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses am Schuhmacherort. Bei ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:31

    POL-IZ: 260202.1 Heide: Zeugen nach Brand gesucht

    Heide (ots) - In der Nacht zu heute ist es in Heide zu einem Brand an einem Autohandel gekommen. Die Flammen richteten einen Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro an, die Brandursache ist noch unklar. Gegen kurz nach 02.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Am Kleinbahnhof aus, weil dort nach Angaben eines Zeugen der Verkaufscontainer eines Autohandels in Flammen stehen sollte. Bei Eintreffen der ersten ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:33

    POL-IZ: 260129.3 Hennstedt: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt

    Hennstedt (ots) - Heute Morgen meldeten Zeugen in Hennstedt eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin. Die Polizei traf die Frau später an, stellte eine erhebliche Alkoholisierung fest, veranlasste eine Blutprobenentnahme, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Zeugen informierten die Polizei heute Morgen um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren