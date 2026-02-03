Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260203.2 Meldorf: Unfall aus Unachtsamkeit

Meldorf (ots)

Am heutigen Morgen ist der Fahrer eines Transporters in Meldorf aus Unachtsamkeit auf ein parkendes Auto aufgefahren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Um 08.55 Uhr war ein 50-Jähriger aus Neumünster in einem Peugeot Boxer auf dem Jungfernstieg aus Richtung Heide kommend in Richtung Süden unterwegs. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit erkannte der Mann zu spät einen am Fahrbahnrand parkenden Wagen und stieß mit diesem zusammen.

Der Unfallfahrer erlitt bei diesem Unglück leichte Verletzungen, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. An dem abgestellten Mercedes dürften sich die Reparaturkosten auf etwa 7.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

