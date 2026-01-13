Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kopfhörer lösten Alarm aus - Praktikant beendet Einkauf ohne Bezahlung

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Dienstagmittag kam es gegen 15:30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu einem eher ungewöhnlichen Ladendiebstahl.

Beim Passieren des Ausgangs löste die Diebstahlsicherung Alarm aus. Mitarbeitende sprachen den Beschuldigten daraufhin im Kassenbereich an und baten ihn ins Büro. Dort konnten die entwendeten Bluetooth-Kopfhörer schließlich in der Hosentasche aufgefunden werden.

Der Beschuldigte zeigte sich gegenüber der alarmierten Streifenbesatzung einsichtig und reumütig. Kurios: Der Tatverdächtige ist selbst Praktikant in der betreffenden Filiale - und hätte somit eigentlich wissen müssen, dass man eine Ware üblicherweise bezahlt.

An seinem freien Tag wurde ihm nun die Beendigung des Praktikums erklärt.

Die Polizei weist abschließend darauf hin: Auch wer zum Team gehört, sollte sich beim "Mitnehmen" an die offiziellen Abläufe halten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell