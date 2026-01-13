PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kopfhörer lösten Alarm aus - Praktikant beendet Einkauf ohne Bezahlung

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Dienstagmittag kam es gegen 15:30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu einem eher ungewöhnlichen Ladendiebstahl.

Beim Passieren des Ausgangs löste die Diebstahlsicherung Alarm aus. Mitarbeitende sprachen den Beschuldigten daraufhin im Kassenbereich an und baten ihn ins Büro. Dort konnten die entwendeten Bluetooth-Kopfhörer schließlich in der Hosentasche aufgefunden werden.

Der Beschuldigte zeigte sich gegenüber der alarmierten Streifenbesatzung einsichtig und reumütig. Kurios: Der Tatverdächtige ist selbst Praktikant in der betreffenden Filiale - und hätte somit eigentlich wissen müssen, dass man eine Ware üblicherweise bezahlt.

An seinem freien Tag wurde ihm nun die Beendigung des Praktikums erklärt.

Die Polizei weist abschließend darauf hin: Auch wer zum Team gehört, sollte sich beim "Mitnehmen" an die offiziellen Abläufe halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 21:35

    POL-PDKH: Zwei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit - eine Person leicht verletzt

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, 13.01.2026, kam es gegen 18:15 Uhr an der unfallträchtigen Einmündung Königsgartenstraße / Schlossgartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot 5008 von der Königsgartenstraße nach rechts in die Schlossgartenstraße einbiegen. ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 21:25

    POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich Mittlerer Flurweg / Rheinstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw (Mercedes-Benz CLA) den Mittleren Flurweg in Fahrtrichtung Rheinstraße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts in die Rheinstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den von ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 06:35

    POL-PDKH: Randalierer tritt Polizeibeamten ins Gesicht

    Bad Kreuznach (ots) - Am Morgen des 10.01.2026, meldeten gegen 03:30 Uhr mehrere Zeugen eine randalierende männliche Person in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach, die mit Fäusten auf geparkte Pkw einschlug. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort einen der Polizei bereits bekannten 28-jährigen Mann an. Dieser stand offensichtlich unter erheblichem Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss. Bereits bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren