Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Eine Pkw-Fahrerin verursachte in Bocholt aufgrund der Witterungsverhältnisse einen Verkehrsunfall. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Auf die Frau kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 25 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei einen Alkoholverstoß in Vreden. In Ahaus standen drei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen, in Gronau zehn und in Vreden einer.

Im Südkreis fuhr ein Verkehrsteilnehmer in Bocholt unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt (neben dem genannten Fall) und in Isselburg stoppten die Beamten in drei Fällen, in Borken in zwei und in Südlohn in einem Fall Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

