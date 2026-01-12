PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Eine Pkw-Fahrerin verursachte in Bocholt aufgrund der Witterungsverhältnisse einen Verkehrsunfall. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Auf die Frau kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 25 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei einen Alkoholverstoß in Vreden. In Ahaus standen drei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen, in Gronau zehn und in Vreden einer.

Im Südkreis fuhr ein Verkehrsteilnehmer in Bocholt unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt (neben dem genannten Fall) und in Isselburg stoppten die Beamten in drei Fällen, in Borken in zwei und in Südlohn in einem Fall Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:06

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Lagerhalle

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Rudolf-Diesel-Straße; Tatzeit: 11.01.2026, 21.40 Uhr; Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntagabend in eine Lagerhalle an der Rudolf-Diesel-Straße in Vreden ein. Die Einbrecher gelangten auf bisher ungeklärter Weise in das Gebäude und lösten dabei den Alarm aus. Sie entwendeten ein technisches Gerät und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:05

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Büroräume

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: 10.01.2026, 07.00 Uhr und 11.01.2026, 07.45 Uhr; In die Büroräume eines Verwaltungsgebäudes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Laubstiege in Gronau. Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen drangen die Unbekannten gewaltsam über eine Tür in das Büroinnere ein. Dort öffneten die Einbrecher ebenfalls mit massiver Gewalt mehrere Bürotüren und ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 09:24

    POL-BOR: Vreden - Unbekannte setzen Bücher in Brand

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Kirchplatz; Tatzeit: zwischen 09.01.2026, 19.30 Uhr und 10.01.2026, 07.30 Uhr; Einige Bücher in einer öffentlichen Bücherbox in Brand gesetzt haben unbekannte Täter auf dem Kirchplatz in Vreden. Eine Zeugin hatte am frühen Freitagmorgen an der ehemaligen Telefonzelle Brandgeruch wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Die Polizeibeamten löschten mit einem Feuerlöscher einige noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren