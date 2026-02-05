Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260205.1 Nordermeldorf: Vollbrand einer Gaststätte

Nordermeldorf (ots)

Am gestrigen Abend hat ein Feuer in Nordermeldorf einen Gebäudekomplex, in dem sich eine Gaststätte befand, komplett zerstört. Die Brandursache ist noch unklar, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 22.40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße aus, weil Zeugen von dort ein Feuer gemeldet hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Objekt bereits voll in Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Freiwilliger Feuerwehren zerstörte das Feuer das Gebäude komplett. Der Gesamtschaden dürfte bei 500.000 Euro liegen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in dem Objekt.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, ein Sperren der Hauptstraße war nicht erforderlich. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen zur Brandursache führt die Heider Kripo.

Merle Neufeld

