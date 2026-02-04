Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260204.2 Kellinghusen: Portemonnaie während des Einkaufs entwendet

Kellinghusen (ots)

Am Dienstag ist eine Kundin eines Supermarktes in Kellinghusen Opfer von zwei Taschendieben geworden. Die Täter lenkten die Geschädigte ab und entwendeten ihr das Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 13.00 Uhr erledigte die Anzeigende ihre Einkäufe im Aldi-Markt An der Stör. Ihre Handtasche trug sie dabei verschlossen am Körper. Als sich die 64-Jährige an der Fleischtheke aufhielt, sprach ein ihr unbekannter Mann sie an und fragte nach einem Produkt. Nachdem die Angesprochene geantwortet hatte, bat eine ebenfalls unbekannte Frau sie, ihr einen Artikel aus einem Regal zu reichen. Die Geschädigte kam der Bitte nach, im Anschluss entfernte sich das Duo zügig.

Einige Minuten später stellte die aus dem Kreis Steinburg stammende Frau fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Unverzüglich begab sich die Bestohlene auf die Suche nach dem Paar, konnte es jedoch im Bereich der umliegenden Supermärkte nicht mehr antreffen. Eine Fahndung der Polizei verlief ebenfalls negativ.

Nach Angaben der Geschädigten war der Mann etwa 180 cm groß, circa 40 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte dunkle, mittellange, gewellte Haare und war dunkel gekleidet. Seine Begleiterin war etwa 165 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, schlank und trug eine Mütze. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 zu wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell