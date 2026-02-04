PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260204.2 Kellinghusen: Portemonnaie während des Einkaufs entwendet

Kellinghusen (ots)

Am Dienstag ist eine Kundin eines Supermarktes in Kellinghusen Opfer von zwei Taschendieben geworden. Die Täter lenkten die Geschädigte ab und entwendeten ihr das Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 13.00 Uhr erledigte die Anzeigende ihre Einkäufe im Aldi-Markt An der Stör. Ihre Handtasche trug sie dabei verschlossen am Körper. Als sich die 64-Jährige an der Fleischtheke aufhielt, sprach ein ihr unbekannter Mann sie an und fragte nach einem Produkt. Nachdem die Angesprochene geantwortet hatte, bat eine ebenfalls unbekannte Frau sie, ihr einen Artikel aus einem Regal zu reichen. Die Geschädigte kam der Bitte nach, im Anschluss entfernte sich das Duo zügig.

Einige Minuten später stellte die aus dem Kreis Steinburg stammende Frau fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Unverzüglich begab sich die Bestohlene auf die Suche nach dem Paar, konnte es jedoch im Bereich der umliegenden Supermärkte nicht mehr antreffen. Eine Fahndung der Polizei verlief ebenfalls negativ.

Nach Angaben der Geschädigten war der Mann etwa 180 cm groß, circa 40 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte dunkle, mittellange, gewellte Haare und war dunkel gekleidet. Seine Begleiterin war etwa 165 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, schlank und trug eine Mütze. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 zu wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 09:31

    POL-IZ: 260204.1 Itzehoe: Geldabholer an der Haustür festgenommen

    Itzehoe (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es der Polizei in Itzehoe gelungen, einen Mann festzunehmen, der in betrügerischer Absicht Geld von einem Senior erlangen wollte. Es handelte sich um einen 23-jährigen Ukrainer aus Prag. Bereits am Vormittag hatte sich ein Senior bei der Polizei gemeldet, um einen versuchten Betrug anzuzeigen. Er gab an, am Vortag einen Anruf ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:12

    POL-IZ: 260203.3 Itzehoe: Frau wird Opfer von Krypto-Betrug

    Itzehoe (ots) - Am gestrigen Tag hat eine Frau Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sie innerhalb der letzten Monate einem Anlagebetrug zum Opfer gefallen war und einen Schaden in Höhe von rund 23.000 Euro erlitten hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es im August 2025 eine Fake-Werbung auf einer Internet-Seite, mit der Betrüger die Geschädigte aus dem Itzehoer Umland lockten. Dort priesen Kriminelle eine ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:04

    POL-IZ: 260203.2 Meldorf: Unfall aus Unachtsamkeit

    Meldorf (ots) - Am heutigen Morgen ist der Fahrer eines Transporters in Meldorf aus Unachtsamkeit auf ein parkendes Auto aufgefahren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Um 08.55 Uhr war ein 50-Jähriger aus Neumünster in einem Peugeot Boxer auf dem Jungfernstieg aus Richtung Heide kommend in Richtung Süden unterwegs. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit erkannte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren