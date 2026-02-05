Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260205.3 Breitenburg: Nötigung an der Haustür!

Breitenburg (ots)

Am gestrigen Tag hat ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer Seniorin in Breitenburg geklingelt und durch sein aufdringliches Auftreten Bargeld von der verunsicherten Frau erlangt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwoch klingelte der Mann im Waldweg an der Haustür einer Rentnerin. In der Annahme eines anderen Besuchers öffnete die Frau die Tür. Als sie den ihr unbekannten Mann sah, versuchte sie, die Tür umgehend wieder zu schließen. Dies verhinderte der Unbekannte, indem er seinen Fuß in den Türspalt stellte, und forderte anschließend die Herausgabe von 50 Euro Bargeld. Da sich die Geschädigte in der Situation nicht anders zu helfen wusste, übergab sie dem Mann 20 Euro. Anschließend entfernte sich der Täter. Laut Angaben der Geschädigten war er 170 cm groß und trug einen Stoppelbart.

Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie der Nötigung ein.

Möglicherweise kam es im Bereich des Waldweges zu weiteren, ähnlich gelagerten Taten. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei in Wellenkamp unter der Telefonnummer 04821 / 602 5400 wenden.

Merle Neufeld

