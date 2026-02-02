Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Rheine

Rheine (ots)

Gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Steinfurt hat die Bundespolizei am Samstag (31. Januar) einen Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Rheine durchgeführt. Zielsetzung waren polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung bahnpolizeilicher sowie grenzüberschreitender Kriminalitätsformen.

In der Zeit von 19:30 - 24:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 54 Personen. Hierbei stellten sie bei einem 44-jährigen Mann ein Cuttermesser und bei einem 14-jährigen Jugendlichen ein Einhandmesser sicher. Gegen die beiden Besitzer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Gleich zweimal fündig wurden die Polizisten bei einem polizeibekannten 35-jährigen Mann. Bei einer ersten Kontrolle stellten sie Ectasy und verschreibungspflichtige Tabletten bei dem guineischen Staatsangehörigen sicher. Nur zwei Stunden später trafen die Einsatzkräfte den Mann erneut ohne Reiseabsichten im Bahnhof an. Diesmal fanden sie mehrere Verschlusstütchen mit Cannabis und stellten sie sicher.

Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Cannabis gegen einen 25-jähriger Mann aus Rheine eingeleitet. Der Mann wurde nach der Ankunft aus Hengelo mit einer geringen Menge Marihuana angetroffen.

Die Bundespolizei wird auch zukünftig den Bahnhof Rheine im Blick haben und weitere Schwerpunkteinsätze mit der Kreispolizeibehörde Steinfurt durchführen.

