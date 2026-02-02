PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann dreht am Hauptbahnhof durch - Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am 1. Februar mussten Bundespolizisten einen Randalierer am Dortmunder Hauptbahnhof unter Kontrolle bringen. Er leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff die Einsatzkräfte an.

Gegen 15:25 Uhr trafen die Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof auf den 25-Jährigen. Er hatte zuvor die Glasscheibe eines Schnellrestaurants mit Farbe beschmiert, sie bespuckt und seinen Rucksack dagegen geworfen.

Der Deutsche weigerte sich von Beginn an, den Anweisungen der Uniformierten Folge zu leisten, weshalb sie ihn an den Armen Richtung Dienststelle führten. Dabei leistete er massiven Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Bei der Fixierung griff er zudem nach der Dienstwaffe eines Beamten, was dieser sofort unterband.

In der Bundespolizeiwache trat er in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte sie während der gesamten Maßnahme.

Aufgrund des Verhaltens des Gummersbachers forderten die Bundespolizisten einen Arzt an.

Nach Abschluss der Untersuchung und aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Videomaterial.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:06

    BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei

    Hamm (ots) - Auf ein ereignisreiches Wochenende blickt die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm zurück. Neben der Bearbeitung von elf Diebstahlshandlungen in einem Drogeriemarkt, vollstreckten die Einsatzkräfte zwei Haftbefehle, nahmen einen Mann vorläufig fest und vier Jugendliche in Gewahrsam. Während drei der Jugendlichen nur auffielen, weil sie sich zur Nachtzeit ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:47

    BPOL NRW: Bei dritten Mal gefasst - Bundespolizei nimmt Ladendieb in Köln fest

    Köln (ots) - Am vergangenen Samstag (31. Januar) soll ein 39-jähriger lettischer Staatsangehöriger im Kölner Hauptbahnhof mehrere Ladendiebstähle mit einem Gesamtschaden von etwa 187 Euro begangen haben. Nach zwei Diebstählen, bei denen der Mann entkommen konnte, führte ein dritter Diebstahl schließlich zu seiner Festnahme durch die Bundespolizei. Gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren