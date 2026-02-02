Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann dreht am Hauptbahnhof durch - Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am 1. Februar mussten Bundespolizisten einen Randalierer am Dortmunder Hauptbahnhof unter Kontrolle bringen. Er leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff die Einsatzkräfte an.

Gegen 15:25 Uhr trafen die Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof auf den 25-Jährigen. Er hatte zuvor die Glasscheibe eines Schnellrestaurants mit Farbe beschmiert, sie bespuckt und seinen Rucksack dagegen geworfen.

Der Deutsche weigerte sich von Beginn an, den Anweisungen der Uniformierten Folge zu leisten, weshalb sie ihn an den Armen Richtung Dienststelle führten. Dabei leistete er massiven Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Bei der Fixierung griff er zudem nach der Dienstwaffe eines Beamten, was dieser sofort unterband.

In der Bundespolizeiwache trat er in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte sie während der gesamten Maßnahme.

Aufgrund des Verhaltens des Gummersbachers forderten die Bundespolizisten einen Arzt an.

Nach Abschluss der Untersuchung und aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Videomaterial.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell