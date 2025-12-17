Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 17.12.2025 - Barkhausen: Absturz Paragleiter

Person aus ca. 20m Höhe gerettet

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica Barkhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 12:57 Uhr zu einem abgestürzten Paragleiter im Wiehengebirge nahe der Wittekindsburg alarmiert. Der Gleitschirmpilot hing in etwa 20m Höhe in einer Buche fest. Die Höhenretter der Feuerwehr Espelkamp konnten die Person sichern und nahezu unverletzt retten.

https://feuerwehr-porta.de/17-12-2025-barkhausen-absturz-paragleiter-person-aus-ca-20m-hoehe-gerettet/

Die Einsatzstelle lag im Wiehengebirge nahe der Wittekindsburg ungefähr zwischen Wittekindsquelle und Kreuzkirche an einem Forstweg. Wanderer hatten den Absturz des Paragleiters beobachtet und unmittelbar die Feuerwehr alarmiert. Der Verunfallte hing in etwa 20 Meter Höhe an den Ästen einer Buche, der Gleitschirm hatte sich oberhalb in der Baumkrone verfangen. Vermutlich war ein gerissenes Steuerseil Ursache für den Absturz. Die Feuerwehr richtete an der Wittekindsburg einen Sammelplatz ein, Material wurde zu Fuss und mit einem geländegängigen Kommandowagen zur Einsatzstelle gebracht. Der Forstweg war mit Großfahrzeugen nicht befahrbar. Unterhalb der Buche wurde ein Sprungretter (Luftpolster) in Stellung gebracht um einem möglichen Absturz zu mildern. Leiterteile und Rettungsgeräte wurden vorbereitet. Die Leitstelle hatte die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Espelkamp unmittelbar mit zur Einsatzstelle alarmiert, diese setzt sich aus hierfür speziell ausgebildeten Kräften zusammen und verfügt über spezielle Ausrüstung für Einsätze in großen Höhen und dem Aufstieg an Bäumen. Über Seile wurde ein Höhenretter zum verunfallten Flieger gezogen und sicherte diesen in seinem Fluggeschirr. Gemeinsam mit den Einsatzkräften am Boden wurde dann das gemeinsame Abseilen vorbereitet. Der Pilot konnte daraufhin gemeinsam mit dem Höhenretter langsam und kontrolliert vom Baum abgeseilt werden. Am Boden angekommen wurde der Verunfallte vom bereitstehenden Rettungsdienst und Notarzt untersucht, eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise nicht notwendig. Außer einem Cut am Auge war der Absturz glimpflich verlaufen. Gegen 14:50 Uhr hatte der Pilot den sicheren Boden erreicht, der Einsatz wurde nach Rückbau und Abtransport des Materials gegen 15:30 Uhr beendet.

Einsatzleiter: Daniel Hesseling; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Barkhausen, Eisbergen (Feuerwache Grundschutz), Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Espelkamp, Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei, Einsatzende: 15:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Porta Westfalica, übermittelt durch news aktuell