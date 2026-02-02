Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bei dritten Mal gefasst - Bundespolizei nimmt Ladendieb in Köln fest

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag (31. Januar) soll ein 39-jähriger lettischer Staatsangehöriger im Kölner Hauptbahnhof mehrere Ladendiebstähle mit einem Gesamtschaden von etwa 187 Euro begangen haben. Nach zwei Diebstählen, bei denen der Mann entkommen konnte, führte ein dritter Diebstahl schließlich zu seiner Festnahme durch die Bundespolizei.

Gegen Vormittag kam es innerhalb kurzer Zeit zu drei Diebstählen in verschiedenen Geschäften des Kölner Hauptbahnhofs. Eine unbekannte Person entwendete zunächst in einem Schmuckladen fünf Halsketten im Wert von 102 Euro und entkam. Anschließend begab sich die Person in eine Drogerie und stahl eine Flasche Parfüm von etwa 50 Euro. Trotz Entdeckung durch das Personal gelang dem Mann beide Male zunächst die Flucht. Ein dritter Diebstahl in einer Parfümerie führte schließlich zur Ergreifung des Täters.

Gegen 11:05 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei um Unterstützung nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof gebeten. Der Täter war in diesem Fall flüchtig. Gleichzeitig erhielten sie eine weitere Meldung über einen Ladendiebstahl in einer Parfümerie.

Die Sachverhaltsaufklärung ergab, dass der Mann die Drogerie betrat, sich eine Flasche Duftmittel nahm, sie aus der Verpackung holte und sie sich in seine Jackentasche steckte. Anschließend ging er in die Getränkeabteilung, nahm eine Packung Milch, ging zum Kassenbereich, bezahlte diese und verließ die Filiale, ohne das Entgelt für das Parfüm zu entrichten. Unmittelbar danach wurde der Dieb durch einen Mitarbeiter der Drogerie angesprochen. Es entstand eine verbale Auseinandersetzung und der Unbekannte flüchtete.

Er begab sich in eine nahe gelegene Parfümerie, nahm eine weitere Flasche Duftmittel aus einem Regal und verließ die Filiale. Auch hier konnte er zunächst flüchten, wurde jedoch kurz darauf von den Einsatzkräften im Nahbereich angetroffen und der Dienststelle zugeführt.

Noch während der polizeilichen Maßnahmen erschien eine Mitarbeiterin eines Schmuckladens auf der Dienststelle. Sie gab an, den Unbekannten dabei beobachtet zu haben, wie er sich fünf Ketten von einem Schmuckständer griff und aus der Filiale rannte. Die Verkäuferin eilte ihm nach und griff ihn am Arm. Daraufhin ließ er die Ware los und flüchtete erneut.

Somit bestand der Verdacht des Diebstahls in drei Fällen.

Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Unbekannten fest und glichen die Daten des 39-jährigen Letten im polizeilichen Datenbestand ab. Der Wohnungslose ist der Polizei im Bereich der Eigentumskriminalität hinreichend bekannt und wurde bereits mehrfach deswegen verurteilt.

Die Polizisten nahmen den Dieb fest und führten ihn dem Gewahrsam zu. Er muss sich nun wegen der Diebstähle vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell