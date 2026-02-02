Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Aus britischer Haft unmittelbar ins deutsche Gefängnis
Köln (ots)
Für einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen endete die Heimreise direkt wieder in Handschellen. Er war zuvor aus Großbritannien abgeschoben worden, wo er eine Haftstrafe verbüßt hatte. Die Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn wurde über die Rückreise in Kenntnis gesetzt und empfing den Mann bei seiner Einreise von London am vergangenen Freitag, den 30.01.26 direkt am Flugzeug. Grund hierfür war, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schwerin bestand. Das Amtsgericht Schwerin hatte ihn 2018 zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten wegen Körperverletzung verurteilt, welche nach Widerruf der Bewährung nun zu verbüßen ist. Noch am selben Tag wurde der Mann in die JVA Siegburg gebracht.
