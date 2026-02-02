PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aus britischer Haft unmittelbar ins deutsche Gefängnis

BPOL NRW: Aus britischer Haft unmittelbar ins deutsche Gefängnis
  • Bild-Infos
  • Download

Köln (ots)

Für einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen endete die Heimreise direkt wieder in Handschellen. Er war zuvor aus Großbritannien abgeschoben worden, wo er eine Haftstrafe verbüßt hatte. Die Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn wurde über die Rückreise in Kenntnis gesetzt und empfing den Mann bei seiner Einreise von London am vergangenen Freitag, den 30.01.26 direkt am Flugzeug. Grund hierfür war, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schwerin bestand. Das Amtsgericht Schwerin hatte ihn 2018 zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten wegen Körperverletzung verurteilt, welche nach Widerruf der Bewährung nun zu verbüßen ist. Noch am selben Tag wurde der Mann in die JVA Siegburg gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln Bonn
Pressestelle
Oliver Hünewinckell

Telefon: +49 (0) 2203 95 22 - 1040
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 08:55

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Körperverletzung in Köln

    Köln (ots) - Am vergangenen Samstag (31. Januar) ging Beamten der Bundespolizei ein 28-Jähriger ins Netz. Der Abend endete für den Mann im Gewahrsam. Gegen 18:30 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 28-jährigen Ungarn in der B-Passage des Kölner Hauptbahnhofs an. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt: Gegen ihn lag ein offener ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 06:24

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

    Kleve - Kempen - Weeze - Wachtendonk (ots) - Am Sonntagvormittag, 1. Februar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein einen 53-jährigen Polen bei der Einreise mit einem Flug aus Olsztyn. Hierbei legte der Reisende seine gültige polnische Identitätskarte vor. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren