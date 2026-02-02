Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Weeze - Wachtendonk (ots)

Am Sonntagvormittag, 1. Februar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein einen 53-jährigen Polen bei der Einreise mit einem Flug aus Olsztyn. Hierbei legte der Reisende seine gültige polnische Identitätskarte vor. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft München den Mann mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sucht. Der Verurteilte zahlte vor Ort am Flughafen die fällige Geldstrafe in Höhe von 180 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende sechstägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet.

Ebenfalls am Flughafen Niederrhein reiste am Sonntagnachmittag ein 54-jähriger Kroate aus Palma de Mallorca in das Bundesgebiet ein. In diesem Fall stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Einschleusens von Ausländern gesucht wird. Der Kroate konnte vor Ort die ihm drohende 45-tägige Haftstrafe abwenden, da er die Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Auf der Autobahn 40 kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagnachmittag einen 28-jährigen Deutschen bei der Einreise aus den Niederlanden an der Anschlussstelle Wachtendonk. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Kleve wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Der Verurteilte konnte die ihm drohende 30-tägige Haftstrafe abwenden, da er die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Zahlung der Geldstrafe wurde ihm die Weiterreise gestattet.

