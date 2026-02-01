Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vor Bundespolizisten entblößt: Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am Abend des 30. Januar hat sich ein Mann vor einer Streife der Bundespolizei entblößt. Erst nach mehrfacher Aufforderung bedeckte der Ukrainer sein Geschlechtsteil.

Gegen 22:45 Uhr starteten Bundespolizisten einen Streifengang am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Direkt nach Verlassen der Wache stellten die Uniformierten einen alkoholisierten Mann fest. Dieser öffnete unvermittelt seine Hose, entblößte sein Glied und nahm es in die Hand. Die Beamten forderten den ukrainischen Staatsbürger auf, sein Geschlechtsteil zu bedecken und die Hose zu schließen. Hierauf reagierte der 48-Jährige zunächst nicht. Erst nach einer erneuten, deutlich energischeren Ansprache reagierte er und bedeckte sich. Nach erfolgter Belehrung gab der Wohnungslose seine Personalien nur widerwillig an. Einen angebotenen Atemalkoholtest lehnte er ab. Auch den erteilten Platzverweis befolgte der Ukrainer erst nach mehrmaliger Aufforderung, den Bahnhofsbereich zu verlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell