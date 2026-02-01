Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Er hat sich in der Öffentlichkeit entblößt und onaniert. Die Bundespolizei nimmt den Mann vorläufig fest.

Dortmund (ots)

Am 30. Januar meldeten Bahnmitarbeiter der Bundespolizei, dass sie einen Mann festhielten. Dieser hatte sich zuvor in der S-Bahn der Linie 1 entblößt. Bundespolizisten nahmen den deutschen Staatsbürger daraufhin vorläufig fest. Gegen 15:00 Uhr ging bei der Bundespolizei in Dortmund die telefonische Meldung der Sicherheitsmitarbeiter ein. Diese benötigten dringend Unterstützung, da sie einen Mann am Bahnsteig zu Gleis 6 am Dortmunder Hauptbahnhof fixierten. Dieser hatte zuvor versucht, zu flüchten. Die Person wurde von den Uniformierten übernommen und mittels Handfessel fixiert. Nach Belehrungen gaben die Zeugen an, der 30-Jährige habe sich zuvor in der S-Bahn erst entblößt und dann an seinem erigierten Glied manipuliert. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam der Wohnungslose nicht nach. Vor der Abfahrt des Zuges in Richtung Mülheim an der Ruhr versuchte er, zu flüchten. Die Zeugen fixierten ihn daraufhin bis zum Eintreffen der Streife. Die Bundespolizisten belehrten den Beschuldigten, der daraufhin von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Da seine Identität vor Ort nicht zweifelsfrei festzustellen war, brachten die Polizisten den Mann zur Dienststelle. Dort bestätigte ein Fingerabdruckscan die Identität zweifelsfrei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten den Beschuldigten mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte das Videomaterial aus dem Hauptbahnhof und der entsprechenden S-Bahn.

