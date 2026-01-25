Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht am Bahnhof Homburg

Homburg (ots)

Am 21.01.2026 gegen 13:00 Uhr kam es am Bahnhofsplatz in Homburg zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der PKW touchierte beim Abbiegen den Bus und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche den Unfall beobachteten und Angaben zum geflüchteten PKW machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 068411060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de mit der Polizei Homburg in Verbindung zu setzen.

