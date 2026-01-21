Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 20.01.2026, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Berliner Straße 104 (Parkplatz des Ärztehauses) in Homburg-Erbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde der vordere, rechte Kotflügel eines roten Mazda 3 beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell