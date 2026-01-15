POL-HOM: Verkehrsunfall in Homburg

Polizeiinspektion Homburg

Am 15.01.2026, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Fruchthallstraße in Homburg. Im Rahmen eines Rangiermanövers am Fahrbahnrand kollidierte ein Fahrzeug, vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers, mit einem geparkten Fahrzeug sowie einem angrenzenden Gebäude. An beiden Fahrzeugen sowie dem Gebäude entstand Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blieb der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fruchthallstraße kurzzeitig vollständig gesperrt werden. In der Innenstadt von Homburg kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

