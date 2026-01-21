Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 19.01.2026, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in der Talstraße, auf dem Parkplatz der Sparda Bank Südwest in 66424 Homburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein roter Peugeot rechtseitig an der vorderen Stoßstange, beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

