Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Körperverletzung in Köln

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag (31. Januar) ging Beamten der Bundespolizei ein 28-Jähriger ins Netz. Der Abend endete für den Mann im Gewahrsam.

Gegen 18:30 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 28-jährigen Ungarn in der B-Passage des Kölner Hauptbahnhofs an. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt: Gegen ihn lag ein offener Untersuchungshaftbefehl vor.

Die Uniformierten brachten den 28-Jährigen zur Dienststelle und glichen seine Identität ab.

Bei dem Untersuchungshaftbefehl handelte es sich um eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Köln wegen Körperverletzung.

Darüber hinaus hatte die Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main den Ungarn zur Aufenthaltsermittlung aufgrund des Erschleichens von Leistungen ausgeschrieben.

Die Beamten nahmen den Wohnungslosen fest und führten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Gewahrsam zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell