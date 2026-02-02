PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Körperverletzung in Köln

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag (31. Januar) ging Beamten der Bundespolizei ein 28-Jähriger ins Netz. Der Abend endete für den Mann im Gewahrsam.

Gegen 18:30 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 28-jährigen Ungarn in der B-Passage des Kölner Hauptbahnhofs an. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt: Gegen ihn lag ein offener Untersuchungshaftbefehl vor.

Die Uniformierten brachten den 28-Jährigen zur Dienststelle und glichen seine Identität ab.

Bei dem Untersuchungshaftbefehl handelte es sich um eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Köln wegen Körperverletzung.

Darüber hinaus hatte die Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main den Ungarn zur Aufenthaltsermittlung aufgrund des Erschleichens von Leistungen ausgeschrieben.

Die Beamten nahmen den Wohnungslosen fest und führten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Gewahrsam zu.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 06:24

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

    Kleve - Kempen - Weeze - Wachtendonk (ots) - Am Sonntagvormittag, 1. Februar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein einen 53-jährigen Polen bei der Einreise mit einem Flug aus Olsztyn. Hierbei legte der Reisende seine gültige polnische Identitätskarte vor. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 10:28

    BPOL NRW: Vor Bundespolizisten entblößt: Bundespolizei ermittelt

    Gelsenkirchen (ots) - Am Abend des 30. Januar hat sich ein Mann vor einer Streife der Bundespolizei entblößt. Erst nach mehrfacher Aufforderung bedeckte der Ukrainer sein Geschlechtsteil. Gegen 22:45 Uhr starteten Bundespolizisten einen Streifengang am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Direkt nach Verlassen der Wache stellten die Uniformierten einen alkoholisierten Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren