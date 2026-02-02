Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei

Hamm (ots)

Auf ein ereignisreiches Wochenende blickt die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm zurück. Neben der Bearbeitung von elf Diebstahlshandlungen in einem Drogeriemarkt, vollstreckten die Einsatzkräfte zwei Haftbefehle, nahmen einen Mann vorläufig fest und vier Jugendliche in Gewahrsam.

Während drei der Jugendlichen nur auffielen, weil sie sich zur Nachtzeit im Hauptbahnhof aufhielten oder polizeilich gesucht wurden, verhielt sich ein 17-Jähriger Hammer am Sonntagmittag (1. Februar) derart daneben, dass er gefesselt werden musste und ins Polizeigewahrsam eingeliefert wurde. Zuvor hatte der guineische Staatsangehörige im Hauptbahnhof Reisende belästigt, Platzverweise der Einsatzkräfte wiederholt missachtet und die Polizisten beleidigt und versucht anzugreifen. Auf dem Weg zur Wache leistete der stark alkoholisierte Jugendliche zudem erheblichen Widerstand.

Nur wenige Stunden später nahmen die Beamten einen 23-jährigen Rumänen nach einem Ladendiebstahl im Hauptbahnhof Hamm fest. Eine Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die rumänischen Behörden den Mann wegen eines Körperverletzungsdeliktes suchen. Zum Zwecke der Auslieferung wurde er vorläufig festgenommen und am Montag einen Haftrichter vorgeführt.

Bereits am Samstag (31. Januar) klickten für einen 36-jährigen und einen 61-jährigen Mann die Handschellen. Wegen Verstöße gegen die Führungsaufsicht und Diebstahls hatte das Amtsgericht Hamm die Untersuchungshaft gegen den 36-jährigen Deutschen angeordnet.

Für die nächsten 110 Tage ins Gefängnis muss der 61-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Das Amtsgericht Hannover hatte den deutschen Staatsangehörigen im August 2024 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 220 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte er, woraufhin ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 2200 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

