PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisende mit Messer bedroht - Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Paderborn (ots)

Nach der Drohung mit einem Messer haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Sonntagmorgen (1. Februar) einen 25-jährigen Paderborner in Gewahrsam genommen.

Der Mann befand sich in der Bahnhofshalle in unmittelbarer Nähe zu einer vierköpfigen Reisegruppe, als er ohne erkennbaren Grund ein Messer zog und damit in bedrohlicher Weise vor der Gruppe herumhantierte. Die Bedrohten verließen daraufhin sofort die Bahnhofshalle.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Mann noch im Bahnhofsumfeld. Bei der Durchsuchung fanden sie ein Einhandmesser in der Jackentasche des Mannes. Zusammen mit Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde Paderborn wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Gegen den afghanischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und einem versuchten tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:27

    BPOL NRW: Mann dreht am Hauptbahnhof durch - Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

    Dortmund (ots) - Am 1. Februar mussten Bundespolizisten einen Randalierer am Dortmunder Hauptbahnhof unter Kontrolle bringen. Er leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff die Einsatzkräfte an. Gegen 15:25 Uhr trafen die Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof auf den 25-Jährigen. Er hatte zuvor die Glasscheibe eines Schnellrestaurants mit ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:06

    BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei

    Hamm (ots) - Auf ein ereignisreiches Wochenende blickt die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm zurück. Neben der Bearbeitung von elf Diebstahlshandlungen in einem Drogeriemarkt, vollstreckten die Einsatzkräfte zwei Haftbefehle, nahmen einen Mann vorläufig fest und vier Jugendliche in Gewahrsam. Während drei der Jugendlichen nur auffielen, weil sie sich zur Nachtzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren