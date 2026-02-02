Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisende mit Messer bedroht - Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Paderborn (ots)

Nach der Drohung mit einem Messer haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Sonntagmorgen (1. Februar) einen 25-jährigen Paderborner in Gewahrsam genommen.

Der Mann befand sich in der Bahnhofshalle in unmittelbarer Nähe zu einer vierköpfigen Reisegruppe, als er ohne erkennbaren Grund ein Messer zog und damit in bedrohlicher Weise vor der Gruppe herumhantierte. Die Bedrohten verließen daraufhin sofort die Bahnhofshalle.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Mann noch im Bahnhofsumfeld. Bei der Durchsuchung fanden sie ein Einhandmesser in der Jackentasche des Mannes. Zusammen mit Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde Paderborn wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Gegen den afghanischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und einem versuchten tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

