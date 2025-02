POL-HOM: Entwendung eines Kleinkraftrads in Homburg-Jägersburg

Bexbach (ots) - Am 08.02.2025 gegen 08:15 Uhr ereignete sich an einer Tankstelle in der Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach ein Tankbetrug. Hierbei fuhr ein schwarzer MINI One mit Kölner Kreiskennzeichen, besetzt mit einer weiblichen Fahrerin und einem männlichen Beifahrer, auf das Tankstellengelände und der Beifahrer tankte. Im Anschluss fuhren die beiden mit dem PKW in unbekannte Richtung weg, ohne die Tankrechnung zu begleichen. Im Verlauf vom 08.02.2025 kam mit dem ...

